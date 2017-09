Giro 2018 begint met tijdrit in Jeruzalem

Thomas bij waakzaam GA Eagles in frontlinie tegen Barendrecht

12:59 Sander Thomas is de meest verrassende verschijning in de basisformatie van Go Ahead Eagles, die dinsdag (aftrap 19.45 uur) in actie komt tegen de amateurs van Barendrecht. De middenvelder vervangt in de bekerwedstrijd de met een hamstringblessure kampende spits Leon de Kogel.