Giro 2020 start met tijdrit in Boedapest

De tijdrit begint op het beroemde Heldenplein en eindigt met een klimmetje van anderhalve kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 4 procent. In de tweede etappe van Boedapest naar Györ over 193 kilometer hebben de sprinters een kans, net als in de derde rit over 197 kilometer van Székesfehérvár naar Nagykanizsa om het Balatonmeer.



RCS Sport meldde in april al dat de Giro van volgend jaar van start zou gaan met drie ritten in Hongarije. Alleen die etappes werden donderdag gepresenteerd. Het is de veertiende keer dat de Giro buiten Italië begint. De eerste keer was in 1965 in San Marino. Drie keer vertrok de Ronde van Italië vanuit Nederland, in 2002 in Groningen, in 2010 in Amsterdam en in 2016 in Apeldoorn.