Giro op komst? Oomen stapt af in Baskenland

Mogelijk is dat de Ronde van Italië, waar hij dan kopman Tom Dumoulin moet bijstaan. Sunweb zoekt een vervanger voor de geblesseerde Wilco Kelderman en Dumoulin liet al doorschemeren dat hij graag Oomen in de ploeg wil.



De 23-jarige Brabander had eigenlijk de Tour de France als hoofddoel voor dit seizoen. ,,Het kan zijn dat ik nu toch de Giro rij, er is nog geen beslissing genomen. Ik voelde me gisteren naar het einde van de etappe toe steeds zieker worden en het is vannacht niet beter geworden, vandaar dat ik uit voorzorg niet meer op de fiets stap'', aldus Oomen.



Ploegleider Luke Roberts bevestigt dat de Giro inderdaad een van de mogelijke doelen van Oomen kan zijn: ,,Sam is niet helemaal fit en met de komende doelen in het achterhoofd, mogelijk de Giro, hebben we besloten dat het beter is om te batterij op te laden voor de komende komen.”