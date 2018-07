Giro Rosa: Ritzege Kirsten Wild, roze trui voor Lucinda Brand

Ook Nadal zonder setverlies naar tweede week

16:30 Ook Rafael Nadal gaat zonder een set verloren te hebben de tweede week van Wimbledon in. De nummer 1 van de wereld, die op de All England Lawn Tennis and Croquet Club als tweede geplaatst is achter Roger Federer, kende weinig problemen met de jonge Australiër Alex De Minaur: 6-1 6-2 6-4.