Giro Rosa: Ritzege Kirsten Wild, roze trui voor Lucinda Brand

De leiderstrui kwam in handen van Lucinda Brand, die gisteren met haar ploeg Sunweb de openingstijdrit had gewonnen. Ze nam het roze over van haar ploeggenote Ellen van Dijk.



Wild, die rijdt voor Wiggle-High5, kon voor de dagzege gaan sprinten nadat twee vluchters, de Spaanse Sheyla Gutiérrez en de later aangesloten Italiaanse Alice Maria Arzuffi waren ingelopen. Het tweetal leek een bedreiging voor Van Dijk toen de voorsprong 20 kilometer voor de streep opgelopen was tot bijna 3 minuten. Maar een gezamenlijke achtervolging bracht Wild alsnog in positie voor een winnende sprint.



,,Het was een zware rit, we hadden eigenlijk niet verwacht dat het op een sprint zou uitdraaien'', vertelde Wild na haar vierde zege op de weg dit seizoen. ,,Maar ik zat in de finale er nog bij en ben vervolgens vol gas gegaan.''



Morgen gaat de Giro Rosa verder met een rit van 132 km van en naar Corbetta.