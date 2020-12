Giroud schittert met vier goals tegen Sevilla

De 34-jarige spits uit Frankrijk nam alle treffers van Chelsea voor zijn rekening. Na zijn laatste doelpunt, uit een strafschop in de 83e minuut, werd hij gewisseld. De laatste speler die vier keer scoorde voor Chelsea was Frank Lampard tegen Aston Villa (7-1 winst) in 2010. Giroud is na Ruud van Nistelrooy ook pas de tweede spits van een Engelse club met vier goals in een Champions League-duel. Van Nistelrooy deed dat in 2004 namens Manchester United tegen Sparta Praag.



Giroud werd met zijn 34 jaar en 63 dagen al de oudste speler met een hattrick in de Champions League, het toernooi waarin hij met 15 goals nu vaker heeft gescoord dan bijvoorbeeld Ronaldo, Zinedine Zidane en David Villa.