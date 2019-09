Girowinnaar Carapaz tekent voor drie jaar bij Team Ineos

,,Ik ben heel blij dat ik me bij deze ploeg kan voegen”, aldus de 26-jarige Carapaz op het digitale thuis van Ineos. ,,Ik zie dit als een grote kans om me te blijven ontwikkelen en te groeien als renner. Ik ken al veel renners van de ploeg en ik kijk ernaar uit om vanaf volgend seizoen met iedereen van de ploeg samen te werken.” Carapaz is ook ambitieus: ,,Ik denk dat ik goed in de groep zal passen en dat ik het maximale uit mezelf kan halen in de komende jaren. Ik wil enkele grote triomfen behalen met Team Ineos.”

Carapaz werd in 2017 prof bij Movistar, nadat hij het jaar ervoor al stagiair was geweest bij de Spaanse ploeg van wereldkampioen Alejandro Valverde, Mikel Landa en Nairo Quintana. Vorig seizoen liet hij zich voor het eerst zien bij het grote publiek door vierde te worden in de Giro én een rit te winnen. Dit seizoen kwam hij terug in de Ronde van Italië en met succes: hij won twee etappes en greep de eindzege in de grote ronde.



De klimmer zou eigenlijk ook van start gaan in de Vuelta, maar vanwege een val bij het criterium van Etten-Leur moest hij de Spaanse grote ronde missen.



De Spaanse wielerploeg Movistar ziet na dit seizoen ook al de Colombiaanse klassementsrenner Quintana naar Arkea-Samsic vertrekken. Ook klimmer Landa verlaat Movistar: hij rijdt volgend seizoen voor Bahrain-Merida.