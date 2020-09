Giustino na 74 games door naar tweede ronde Roland Garros

De 29-jarige Italiaan, de nummer 157 van de wereld, liet zich na zes uur en vijf minuten met de handen in de lucht op het gravel vallen toen hij het matchpoint had benut. De partij tussen Giustino en Moutet eindigde na vijf sets in 0-6 7-6 (7) 7-6 (3) 2-6 18-16. Daarmee hadden de twee tennissers 74 games nodig om tot een beslissing te komen. Dat zijn er twee minder dan Paul-Henri Mathieu en John Isner in 2012. Hun vijfsetter eindigde ook in 18-16, toen won de Fransman Mathieu.