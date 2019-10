Gnabry en Lewandowski bezorgen Spurs zeer pijnlijke afgang voor eigen publiek

VideoEen ongelooflijke afgang voor Tottenham Hotspur voor eigen publiek. De verliezend finalist van vorig seizoen verloor vanavond in Londen met 2-7 van Bayern München, dankzij vier goals van Serge Gnabry en twee goals van Robert Lewandowski in de tweede helft. Bekijk hier de uitslagen van alle wedstrijden van vanavond.

Son Heung-Min zette de verliezend finalist van vorig seizoen nog wel op verdiende voorsprong in het Tottenham Hotspur Stadium in het regenachtige Londen. Enkele minuten later zorgde Joshua Kimmich voor de gelijkmaker en dankzij een fraaie uithaal van Robert Lewandowski kwam Bayern München nog voor rust op voorsprong. De Poolse spits scoorde dit seizoen al veertien keer in tien wedstrijden in alle competities.

Daarna begon het feest van de 24-jarige Serge Gnabry, die van 2012 tot 2016 onder contract stond bij Arsenal. Binnen tien minuten na de rust schoot de international van Duitsland er twee in. Uit een strafschop maakte Harry Kane de stand weer iets draaglijker voor de thuisclub. Met zijn derde van de dag zorgde Gnabry voor 5-2. Vervolgens was het opnieuw de beurt aan Lewandowski. Daarna mocht Gnabry de laatste er ook nog in schieten.

Eerste goals in CL voor Gnabry

Hij is pas de tweede speler die in één helft van een wedstrijd in de Champions League vier doelpunten maakt. De Braziliaanse aanvaller Luiz Adriano van (destijds) Sjachtar Donetsk deed dat in 2014 ook. Gnabry nam de wedstrijdbal mee naar huis. ,,Het waren pas mijn eerste goals in de Champions League, maar geweldig dat het er dan meteen vier op een avond zijn. Ja, de ban is nu duidelijk gebroken. Wanneer ik voor het laatst vier keer scoorde in een wedstrijd? Misschien in de F-jeugd", zei Gnabry na afloop, glunderend van oor tot oor.

In deze groep won Rode Ster Belgrado met Rajiv van La Parra in de basis met 3-1 van Olympiakos. De Serviërs staan daardoor nu op een tweede plaats in de poule, op 3 punten van Bayern. Tottenham Hotspur en Olympiakos hebben 1 punt.

