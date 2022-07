Go Ahead Eagles-nieuwkomer Amofa speelde hoofdrol in bizarre finale met ADO: ‘Nu wil ik vooruitkijken’

Voor Jamal Amofa kon zijn loopbaan als speler van Go Ahead Eagles niet beter beginnen. De 23-jarige verdediger kwam twee weken geleden binnen in Deventer en scoorde bij zijn officieuze debuut een paar dagen later meteen in de oefenwedstrijd tegen Oldenburg, die in 1-1 eindigde. Bij dat optreden stond Amofa opgesteld als rechtsback, tegen Helmond Sport mocht hij het zaterdag een helft proberen als centrale verdediger naast Jose Fontan.