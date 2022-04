Go Ahead Eagles slaat in slotminuten dan toch toe en duwt PEC verder naar eredivisie-uitgang

Toen de blauwe rookwolken zondagmiddag opgetrokken waren, treurde vooral PEC Zwolle na de IJsselderby. Go Ahead Eagles sloeg in blessuretijd genadeloos toe en duwde de aartsrivaal nog wat dichter naar de uitgang van de eredivisie: 0-1. De ploeg uit Deventer wist daarentegen dat een langer verblijf op het hoogste niveau nu zo goed als zeker is.

En toen stond Andries Noppert, keeper van Go Ahead Eagles, ineens in de blauwe rook, veroorzaakt door de fanatieke PEC Zwolle-supporters achter hem. Zo’n 80 meter verderop stuiterde aanvoerder Bram van Polen een beetje met de bal, wachtende tot het spel hervat kon worden. Toen doelman Noppert zijn duim de lucht in stak (‘we kunnen weer’), speaker Marco ten Kate de daders op bestraffende toon toesprak en PEC een dubbele wissel doorvoerde, ging de wedstrijd inderdaad weer verder.

Acties

Je kon erop wachten bij deze editie van de IJsselderby. Een dag eerder was het ook al raak in Deventer, bij de afsluitende training van Go Ahead Eagles. Supporters van PEC gooiden blauwe rookbommen het veld op en de toon was gezet. Het was een van de acties in aanloop naar de altijd beladen derby om de IJssel, deze zondag in Zwolle.

Op het moment van de vuurwerkbom stond het nog 0-0 in de Overijsselse hoofdstad, al had dat zomaar anders kunnen zijn na grote kansen voor onder anderen Djavan Anderson (PEC, lat) en Isac Lidberg (Go Ahead Eagles, kopkans voor open doel). Zielloos was de wedstrijd daardoor, zeker in de openingsfase, geen moment.

Brouwers

Grote afwezige bij deze IJsselderby: Luuk Brouwers. Voor het eerst dit seizoen had de middenvelder, over een paar maanden speler van FC Utrecht, geen plekje in de wedstrijdselectie van Go Ahead Eagles. Vrijdag raakte Brouwers op de training geblesseerd aan zijn enkel, waardoor hij uitgerekend het duel in Zwolle aan zich voorbij moest laten gaan. Ogechika Heil was, enigszins verrassend, zijn vervanger. Gerekend werd op Boyd Lucassen, die tóch op de bank begon. Bij PEC Zwolle keerden Yuta Nakayama (was geschorst) en Oussama Darfalou (blessure) terug in de basis.

Met hen in de gelederen ging de doelpuntenjacht ook na de korte rookonderbreking verder. Even leek het 1-0 voor PEC te worden, maar toen invaller Gervane Kastaneer uit de rebound scoorde, stond hij buitenspel.

Goal Rommens

,,Alles of niets”, zongen de supporters van de thuisclub vijf minuten voordat de extra tijd inging. Maar van het slotoffensiefje dat PEC produceerde, werd Go Ahead Eagles niet bang. Sterker nog, de Deventenaren gingen er met de volle buit vandoor toen Philippe Rommens op prachtige wijze keeper Kostas Lamprou passeerde (0-1).

Go Ahead Eagles kroop zo weer wat dichter naar ‘heilige grens’ van 34 punten. Voor PEC was de schade vele malen groter in de zoektocht naar handhaving: met het pittige programma van de komende weken was winnen van de rivaal de enige opdracht. Die missie ging in - blauwe - rook op.

Sfeeractie van PEC supporters

Alles blauw op de tribunes met Zwolle-fans, maar de missie van PEC ging in rook op.

