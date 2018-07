Goalie IJsland naar Qarabag, Gutiérrez in beeld bij PSV

Alle eredivisie­spe­lers naar huis na achtste finales

3 juli Met de Colombiaan Santiago Arias (PSV) is bij het WK in Rusland de laatste speler die in Nederland in de eredivisie actief is naar huis gestuurd. Engeland was in Moskou via strafschoppen (4-3) te sterk voor het Zuid-Amerikaanse land. De inbreng uit Nederland komt nu alleen nog van het arbitrageteam van Björn Kuipers en de drukbezette videoscheids Danny Makkelie.