Goed begin voor Deventenaar Thomas Krol op World Cups, nu naar buitenbaan

Thomas Krol kan terugkijken op een geslaagde eerste wereldbekerwedstrijd van dit seizoen. De Deventer schaatser haalde in het Japanse Obihiro brons op de 1000 meter en werd vierde op de 1500 meter. Komend weekend wacht het buitenijs in Tomakomai.

,,Ik heb erg goed gereden. Natuurlijk wil ik altijd meer, had ik graag ook op de 1500 meter op het podium gestaan, maar ik heb het gevoel dat ik er uit heb gehaald wat er in zit. Zeker met de jetlag waar we last van hadden.”

Tijdzone

Lotto Jumbo, de ploeg van Krol, kwam pas woensdagavond aan in Japan. ,,Bewust omdat we zolang mogelijk in de Japanse tijdzone wilden blijven. Voor mij is dat lastig omdat ik niet kan slapen tijdens de reis. Dat kost me veel slaap en die heb ik bijna niet in kunnen halen. Ik verwachtte er eerlijk gezegd meer last van te hebben tijdens de wedstrijden, maar het viel gelukkig mee. Ik was eigenlijk wel verbaasd hoe sterk ik nog op de baan was.”

Met een vierde plek op de 1500 meter, na een rechtstreeks duel met Denis Joeskov, de uiteindelijke winnaar. Het verschil met de Rus was op de meet 0,8 seconde, Krol klokte 1.45,36 minuten. ,,Ik kon hem heel goed partij geven, alleen in de laatste ronde nam hij afstand.” De 1000 meter bracht Krol een bronzen plak in 1.08,62. Alleen Kjeld Nuis en winnaar Kulizhnikov (1.07,85) waren sneller in Obihiro.

Buitenbaan

Komend weekend staat de tweede wereldbeker alweer op de rol. Ook in Japan, Tomakomai om precies te zijn. ,,We hebben twee uurtjes in de bus gezeten”, zegt Krol die al op de plaats van bestemming is. ,,Heerlijk zo’n korte transfer.”