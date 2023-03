Goed nieuws voor Rafael Nadal: Spanjaard maakt na blessureleed rentree in Monte Carlo

Met Samenvatting ‘Geweldige’ Tallon Griekspoor kan niet stunten in Indian Wells bij jubileumze­ge Carlos Alcaraz

Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de derde ronde van het masterstoernooi van Indian Wells. De Nederlandse nummer 36 van de wereld, die in de eerste ronde een bye had, ging in twee sets onderuit tegen wereldtopper Carlos Alcaraz. De nummer twee van de wereld boekte zijn 100ste ATP-zege: 7-6 (4), 6-3.