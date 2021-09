‘Goede dag’ voor Verstappen in Monza: ‘Maar het zal geen eenvoudige race worden’

,,Dit was een goede dag voor ons", begon Verstappen zijn reactie achteraf met een understatement. ,,Ik was meteen goed weg bij de start. We kwamen vervolgens een beetje tempo tekort om er echte een gevecht van te maken maar ik bleef in de slipstream en dat was prima.”



Verstappen mag door de gridstraf van sprintracewinnaar Valtteri Bottas morgen vooraan starten en, ook niet geheel onbelangrijk, loopt 2 WK-punten uit op Hamilton. ,,Het zal geen eenvoudige race worden met Lewis op P4 en heel veel tempo. We gaan wel zien wat we kunnen van pole. Ik zou zonder problemen door bocht 1 en 2 moeten kunnen komen. We weten wat we moeten doen, waar we wat tekortkomen ten opzichte van Mercedes. Maar dat gaat niet veranderen. We gaan morgen doen wat we kunnen.”