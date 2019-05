Goede gevoel overheerst bij Ruby Huisman, ook val in achtste finale

De Hierdense fietsster kwam bij de eerste bult na de eerste bocht in aanraking met één van haar tegenstandsters en vloog ‘over de kop’. ,,Ik viel wel heel hard", zegt Huisman 's avonds. ,,Ik lig nu op de bank, maar er is gelukkig niets kapot. Nu ben ik mijn been aan het koelen, die zal wel dik worden want het was een beste klap”

Zaterdag werd Huisman verdienstelijk vijfde. ,,Daar was ik wel heel blij mee, zeker omdat ik me mentaal niet zo heel sterk voelde. En toch verraste ik mezelf. En ook nu was ik goed op weg, voelde ik me sterk. Ik denk dat ik zeker de kwartfinale had moeten halen en dan hadden we wel verder kunnen kijken. Maar zover kwam het helaas niet. Gelukkig valt de schade mee en komen andere wedstrijden niet in gevaar.”