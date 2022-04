Goede hoop op volledig herstel Milan Vader na zware crash

De situatie van de 26-jarige Vader was lange tijd zorgelijk, nadat hij op 8 april bij een val in een afdaling over de vangrail ging. De coureur, bezig aan zijn eerste seizoen bij Jumbo-Visma, liep daarbij tal van botbreuken op. Ook had hij diverse andere interne verwondingen, waarover verder geen mededelingen worden gedaan. Omdat het voor zijn herstel het beste was, werd hij geruime tijd onder narcose gehouden. Dinsdag ontwaakte hij daaruit. Daarna heeft hij alleen maar stappen vooruit gemaakt; de artsen zijn tevreden over wat ze zien. De opluchting is zo groot, dat de Nederlandse wielerploeg vandaag weer een update naar buiten durfde te brengen. In heel de wielerwereld hield men de afgelopen tijd het hart vast.