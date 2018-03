Goffin langer aan de kant met oogblessure

Schaatser Den Hertog wint Marathon Cup

3 maart De schaatsers Sjoerd den Hertog en Iris van der Stelt hebben op de Jaap Edenbaan in Amsterdam het eindklassement in de KPN Marathon Cup op hun naam geschreven. Den Hertog had voldoende aan de derde plaats in de afsluitende wedstrijd. Van der Stelt, al zeker van de eindzege, werd daarin tweede.