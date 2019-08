Goffin voor de eerste keer naar finale van masterstoernooi

Manchester City overklast Spurs maar wint niet door supersub Moura

20:35 Manchester City gaat op dezelfde voet verder als vorig seizoen. In het eerste Premier League-duel werd West Ham United van het veld gevaagd (5-0), vanmiddag werd in eigen huis concurrent Tottenham Hotspur op vrijwel alle fronten afgetroefd. Eén probleem: in de score werd het klasseverschil niet uitgedrukt (2-2).