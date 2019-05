Gokje op Liverpool levert veel op

Oranje Onder-17 maakt Engeland in en staat in kwartfina­le EK

18:08 Voor het tweede jaar op rij is Oranje Onder-17 uitstekend bezig op een EK. De Europees kampioen is nu na twee duels alweer zeker van de kwartfinale. In Dublin werd vanmiddag Engeland met liefst 5-2 verslagen.