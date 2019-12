Golikova wint 500 meter, bijrol Nederlanders

Vos slaat bij eerste optreden toe in gedevalu­eerd veld Ethias Cross

14:57 Marianne Vos heeft bij haar eerste optreden dit seizoen in het veld meteen een overwinning geboekt. De zevenvoudig wereldkampioene veldrijden was de beste in de Ethias Cross van het Belgische Essen waar een groot aantal toppers ontbrak.