Görges (31) beëindigt loopbaan: ‘Kijk uit naar nieuw hoofdstuk’

Julia Görges, die dit jaar even met coach Raemon Sluiter samenwerkte, heeft haar professionele loopbaan beëindigd. Op 31-jarige leeftijd vindt de Duitse tennisster het mooi geweest. ,,Ik ben er klaar voor om het hoofdstuk tennis in mijn leven af te sluiten en te beginnen aan een nieuw hoofdstuk. Daar kijk ik erg naar uit."

Görges won zeven WTA-toernooien in het enkelspel en vijf in het dubbelspel. Haar laatste individuele titel dateert van begin 2019 in Auckland. Ze was ook tien keer verliezend finalist.

Op grandslamtoernooien was een halve finale op Wimbledon in 2018 haar beste resultaat. Kort daarna klom ze naar de negende plaats op de wereldranglijst, haar hoogste notering ooit. Op de huidige ranking staat Görges 45e. Dit jaar bereikte ze de derde ronde op de Australian Open en de tweede ronde op Roland Garros. Aan de US Open nam ze niet deel.

Proef

Sluiter, de oud-coach van Kiki Bertens, had Görges bij de toernooien in Rome en op Roland Garros onder zijn hoede. De kortstondige samenwerking was een proef. Mede door de beperkende coronaregels kwam het niet tot een vervolg. Volgens Sluiter waren er te veel onzekerheden.