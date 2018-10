Goud op keirin voor Van Riessen in Frankrijk

Lavreysen zilver, Hoogland brons op sprint

Harrie Lavreysen heeft genoegen moeten nemen met zilver op de sprint. De 21-jarige Brabander werd verslagen door wereldkampioen Matthew Glaetzer uit Australië in de beslissende derde heat van de finale.



De derde sprint tussen de twee was lang, net als de tweede heat die Glaetzer eveneens had gewonnen. Eenmaal op snelheid lukte het Lavreysen, de nummer drie van het afgelopen EK, niet meer om de Australiër voorbij te komen.



Jeffrey Hoogland had kort daarvoor brons veroverd op de sprint. In de strijd om de derde plaats versloeg de Europees sprintkampioen twee keer de Pool Mateusz Rudyk.