Goud tijdens wereldbeker Parijs verrast niemand, behalve Kirsten Wild zelf

Niemand lijkt meer op te kijken van een gouden medaille voor Kirsten Wild. De krachtpatser uit Zwolle was zondag tijdens de wereldbekerwedstrijd in Saint-Quentin-en-Yvelines bij Parijs weer eens de beste op het omnium, maar was zelf eigenlijk wel verrast.

,,Eigenlijk kwam ik net uit een rustperiode en hebben bondscoach Peter Schep en ik pas begin vorige week besloten in Parijs mee te doen’’, vertelt Wild daags na haar gouden plak. ,,Ik had in eerste instantie een heel ander plan. Nadat ik met Wiggle High5 de ploegentijdrit op het WK op de weg in Innsbruck had gereden, ben ik lekker met mijn vriend op vakantie geweest, heb rust gehouden en eigenlijk helemaal niet aan fietsen gedacht of op de fiets gezeten. Pas vorige week ben ik weer voorzichtig begonnen met trainen.’’

Verwachtingen

Eigenlijk zou de Zwolse pas weer eind november instappen tijdens de wereldbekerwedstrijd in Berlijn. ,,We hebben best laat besloten alsnog in Parijs te rijden, dat paste beter in de agenda met oog op het WK baanwielrennen volgend jaar.’’ Maar door de korte voorbereiding waren de verwachtingen niet al te hoog gespannen. ,,We hebben de doelstelling bepaald op de top-5, maar het ging veel beter dan verwacht’’, zegt Wild lachend.

Onbevangen

,,Onbevangen gingen we er in, maar na drie onderdelen stond ik er prima voor. Toen moesten we bepalen of we alles op alles moesten zetten voor goud, of dat een podiumplaats ook goed zou zijn. Maar het ging zo goed. En toen dacht ik ‘zoek het uit, ik ga er gewoon voor.’’’ Wild, rijdend in de regenboogtrui van de wereldkampioen, reed iedereen aan gort. Alleen de Italiaanse Letizia Paternoster kon lang volgen tijdens de laatste onderdelen van het omnium. ,,Alleen vooraf had ik zoiets van ‘nou moet ik het laten zien ook als ik die regenboogtrui aan heb’. Maar tijdens de wedstrijd dacht ik weer ‘wat maakt het eigenlijk uit, ik ben toch al wereldkampioen.’ Dus ik heb er onderweg ook wel van genoten, voelde ik. Niet dat ik moest winnen, maar omdat het kon.’’

Het laatste onderdeel kon Wild tactisch rijden, Paternoster in de gaten houdend. ,,Nou, ik moest er nog wel flink wat voor doen, hoor. En toch is dit na het WK wel het hoogste niveau dat er is. En natuurlijk de punten voor de Olympische Spelen. Da’s wel belangrijk.’’

