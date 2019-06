Goud voor Nederlandse teamsprinters op Europese Spelen

Van Baarle zeker van deelname Tour de France

19:26 Dylan van Baarle (27) is opgenomen in de Tour de France-ploeg van Ineos. Na het wegvallen van viervoudig Tour-winnaar Chris Froome zijn Geraint Thomas en Egan Bernal de kopmannen van de Britse ploeg. Naast Van Baarle staat ook Wout Poels volgende week namens Ineos aan de start in Brussel.