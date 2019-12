Goud voor Nederlandse vrouwen op teamsprint

GA Eagles op weg naar record en spiegelt zich aan RKC en Emmen

8:45 Go Ahead Eagles is hard op weg om het record van zeventien gelijke spelen in een seizoen eerste divisie van RKC Waalwijk te gaan breken. De Deventer club speelde inmiddels tien keer gelijk en is nog maar halverwege het seizoen. Rampzalig hoeft dat overigens niet te zijn. RKC, FC Emmen en Excelsior slaagden na een schier eindeloze remisereeks in hun promotiemissie.