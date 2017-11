Goud voor shorttracksters op relay, mannen zilver

Lara van Ruijven, Rianne de Vries, Suzanne Schulting en Yara van Kerkhof hebben bij de wereldbekerwedstrijd in het Zuid-Koreaanse Seoul goud veroverd op de achtervolging. Het is de derde keer in de historie dat de Nederlandse vrouwen een wereldbekerzege boeken.