Goud voor zeilsters Bekkering en Duetz op WK

Joshua heeft vier wereldti­tels terug

7 december Anthony Joshua heeft de wereldtitels bij de zwaargewichten terug. Hij nam in Riyad, de hoofdstad van Saudi-Arabië, revanche op de Mexicaanse Amerikaan Andy Ruiz jr.. De 30-jarige Brit was volgens de jury de winnaar van de 'Clash on the Dunes' (Clash op de Duinen) met de regerend wereldkampioen.