‘Gouden’ Femke Kok klopt wereldkampioene: ‘Ik dacht: shit, misschien is het niet genoeg’

Chris David zoekt via GA Eagles naar herkansing in betaald voetbal: ‘Positief dat ik nog niet vergeten ben’

Een WhatsApp-berichtje van trainer Kees van Wonderen opent eind december voor Chris David de poort naar Nederland. Door het voetballeven weliswaar flink gebeten, maar bovenal gesterkt door tegenslag en een rotsvast vertrouwen in het geloof. Na jaren van omzwervingen over de globe voelt Deventer als thuiskomen. Vrijdagmiddag beleeft David na ruim tweeduizend dagen zijn rentree in het shirt van Go Ahead Eagles en hoopt hij op een nieuw contract in De Adelaarshorst.

13:38