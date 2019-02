Gouden Thomas, Gouden Ireen, kippenvelmomenten op laatste dag WK afstanden in Inzell

DAGBOEK WK INZELLDagboek 5. Het is voorbij. Het WK afstanden in Inzell zit er op, maar wat een geweldig toernooi was dit! Met fantastische prestaties, mooie mensen, prachtig uitgedoste supporters en heerlijk meelevende familieleden. Kippenvelmomenten. Verslaggever Walter van Zoeren was erbij voor de Stentor.

En genoot volop mee mag ik wel zeggen. Want jaren van nu zal er iemand vragen ‘waar was jij toen Thomas Krol zijn eerste wereldtitel greep op de 1500 meter?’ Nou, in Inzell, live op het moment suprême zelf, in de Max Aicher Arena. Met toch wel een beetje een trots gevoel, want was het mooi. En wat leven familieleden, vrienden en supporters dan mee.

Thomas Krol staat na zijn zilveren race de pers te woord in de mixed zone. Een dag later wint hij goud!

En als dan in de mixed zone - waar de schaatsers na hun wedstrijden de pers te woord staan - Thomas Krol naar je toe komt en zegt ‘Jij had het voorspeld hè pik!’, moet ik wel even lachen. want vrijdag in een gesprek met zijn moeder Monique, die 's morgens die vrijdag nog stiekem tijdens de training haar zoon sprak, openbaarde ik dat ik in een pooltje Thomas zaterdag een medaille toedichtte op de 1000 meter en zondag goud op de 1500 meter. Geluk natuurlijk, al was de tweede gedachte ‘oei, waarom heb ik geen staatslot gekocht?’

Thomas Krol met zijn moeder Monique.

Ook van de emotionele winst van Ireen Wüst heb ik genoten. Toen haar vingers de lucht in gingen, ze dacht aan haar goede vriendin Pauline van Deutekom die onlangs overleed. Ze liet haar tranen lopen. Dat was emotie, zo puur. Wat een topsportster, prachtig. Nooit eerder dit WK klapte het publiek zo hard.

En wat een mooie mensen liepen er rond. Sommigen volledig in oranje uitgedost of in de kleuren van de Nederlandse vlag. Ik heb zelfs drie oranje gekleurde pausen gespot, wel met een grote Zuid-Duitse koe-bel om hun nek. En een immens groot glas bier in hun hand. Vreemde combinatie. Maar ook schaatsfans die zichzelf bleven, maar hun handen blauw klapten voor alle schaatsers. Fans die al decennia de grote toernooien afreizen en vaak dezelfde landgenoten tegenkomen. Zelfs de liefde vonden tijdens die reizen, zoals Gerrit en Hermien uit Holten. Het heeft een hoog reüniegehalte.

Hermien, Berto, Gerrit en Berta, schaatsfans die al de hele wereld over reisden.

Elles en Aniek steunden Carlijn Achtereekte.

En supporters uit Deventer!

Schaatssupporters in alle kleuren

Scchaatssupporters in alle kleuren.

Ook de Noren waren luidruchtig aanwezig!

Ik heb spandoeken uit Heerde, Bussloo, Borculo, Zeewolde gezien. Ja de inwoners van het verspreidingsgebied van de Stentor waren goed vertegenwoordigd. En geen enkel opstootje, geen relletjes, geen nare woorden. Nederlanders, Noren, Duitsers, Japanners, alles liep door elkaar. Proostte met de glazen en vertelden elkaar mooie verhalen. Schaatssupporters zijn het beste publiek dat je je kunt wensen.