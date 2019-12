Gouden Thomas Krol mist crematie door wereldbeker: ‘Deze is voor jou, opa’

Natuurlijk overwoog hij vorige week het trainingskamp in het Italiaanse Collalbo af te breken en niet af te reizen naar Nur-Sultan in Kazachstan, waar afgelopen weekend de derde wereldbeker schaatsen werd gehouden. Maar topsport is keihard. ,,Het was aan de ene kant bijna niet doen, omdat de verbindingen heel slecht zijn, aan de andere kant zouden de sportieve consequenties ook groot zijn”, legt Krol zijn twijfel uit. ,,Ik zou mijn positie in het wereldbekerklassement verliezen en de kans op de finale in Heerenveen verkleinen. Teruggaan was eigenlijk geen optie.”