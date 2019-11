Gouden tijden voor autosportland Nederland

Door Arjan Schouten



Een veelbelovende debutant in de IndyCar. Twee coureurs in de elektrische Formule E. De huidige Formule 2-kampioen. Een Formule 3-winnaar op het prestigieuze circuit van Macau. De vice-kampioen in de W Series. Allemaal in het bezit van een Nederlands paspoort. Autosportland Nederland leeft als nooit tevoren. Is dit één van de gevolgen van het Formule 1-succes van Max Verstappen?