Gouden wissels Kamphorst en Linthorst zorgen bij Klarenbeek voor driepunter tegen De Hoven

In de 72ste minuut van de wedstrijd Klarenbeek–De Hoven waren het twee wisselspelers die de wedstrijd beslisten: de assist kwam van Linthorst, het doelpunt werd gemaakt door Nino Kamphorst. Beiden stonden koud dertig seconden in het veld. Klarenbeek won dankzij deze belangrijke goal met 2-1 van De Hoven. Heeft trainer Martijn van de Hel een gouden hand in wisselen?