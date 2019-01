Graf: Williams gaat recordaantal Grand Slams verbreken

Williams won twee jaar geleden op Melbourne haar 23ste titel terwijl ze acht weken zwanger was. Na haar zwangerschap was de fysiek sterke Amerikaanse twee keer dicht bij de evenaring van het record van de Australische Court, die furore maakte tussen 1960 en 1973. Williams verloor de finales van Wimbledon en de US Open.



Hoewel Williams al 37 jaar is, denkt Graf dat ze het record van Court nog gaat evenaren. De 49-jarige oud-tennisster zou niet verbaasd zijn als de Amerikaanse zelfs op 25 titels komt. ,,Waarom niet? Zij is zo vastberaden en ervaren. Zolang zij er nog van geniet en haar lichaam het volhoudt, dan is die kans groot.”