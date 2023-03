Grand Prix van Bahrein wordt hoe dan ook interessant: ‘Red Bull en Aston Martin lijken erg snel’

Met samenvatting Max Verstappen triomfante­lijk na pole position: ‘Vooral blij, omdat mijn hele weekend moeizaam ging’

Na een paar moeizame vrije trainingen in Bahrein, pakte Max Verstappen toch voor de 21ste keer in zijn carrière pole position in de Formule 1. Het zorgde ervoor dat de wereldkampioen uiterst vrolijk was. Nyck de Vries hield veel minder goed gevoel over aan de eerste kwalificatie van het seizoen.