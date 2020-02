Grand Prix van China uitgesteld vanwege coronavirus

Eerder werd al de race in het Chinese Sanya in de Formule E afgeblazen. Deze zou op 21 maart zijn. Naast de Formule E-race werden ook de wereldkampioenschappen indoor atletiek al afgelast. Diverse voetbalwedstrijden in China vinden ook geen doorgang door het coronavirus.

Het Formule 1-seizoen gaat op 15 maart officieel van start met de Grand Prix van Australië in Melbourne. Eerder zijn er al de testdagen in Barcelona. Deze zijn van 19 tot en met 21 februari en een week later van 26 tot en met 28 februari. De meeste Formule 1-wagens zullen daarvoor al gepresenteerd worden. De wagen van Max Verstappen wordt al op 12 februari getoond. Ferrari onthult als eerste team de bolide: op 11 februari.



Het is nog onduidelijk of ook Vietnam een streep gaat zetten door de Grand Prix. Het land grenst aan China en organiseert op 5 april zijn eerste Grand Prix ooit.