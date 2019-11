Grand Slam of Darts is harde leerschool voor darter Richard Veenstra, die blij is dat hij weer thuis is

Eigenlijk was hij vooral blij dat hij weer thuis was. Thuis bij zijn jongens. Richard Veenstra (38) stond afgelopen weekend op de Grand Slam of Darts in het Engelse Wolverhampton, maar kon als BDO-darter geen vuist maken tegen de PDC-spelers.

De darter uit Ossenzijl ging met goede moed naar Engeland. Hij hoopte op het bereiken van de laatste zestien, wat betekende dat hij de poulewedstrijden moest doorstaan. In de dartsbond BDO stond Veenstra immers aan de top. Hij kon zich in Wolverhampton meten met de veelal professionele darters uit de PDC, de bond waar Nederlander Michael van Gerwen heerst.

Leerschool

Maar het werd voor Veenstra een harde leerschool. Hij haalde nooit het niveau dat hij hoopte te halen en ging er in de eerste poulewedstrijd tegen Daryl Gurney al met 5-0 af. Ook een dag later kon de Nederlander geen vuist maken. Nu was Brendan Dolan te sterk (5-1). ,,En toen was het al voorbij”, reageert Veenstra alweer vanuit huis. ,,Ik heb aan de eerste twee partijen geen goed gevoel overgehouden, haalde mijn gebruikelijke niveau nooit. Ik had echt moeite om de juiste plekken te vinden op het bord.”

Richard Veenstra met zijn twee zoons en vrouw Monique in Ossenzijl. © Wilbert Bijzitter

Misschien dat de grootte van het toernooi ook wel wat indruk maakten op hem, verwoordt Veenstra zijn gedachten. ,,Alles was nieuw voor me. Natuurlijk speel ik bij de BDO ook wel grote toernooien, maar daar gaat het er toch wat gemoedelijker aan toe. Ik kwam nu binnen, dan zeggen ze nog wel hallo tegen je, maar is iedereen echt met zichzelf en zijn eigen ding bezig. Zo was ik voor mijn eerste wedstrijd veel te vroeg aanwezig, maar wel afgesloten van de buitenwereld. Dan ga je maar een beetje hangen, wat drinken, wat rondkijken. Dat was niet goed.”

Opkomsten

Ook op zijn tweede wedstrijddag ging Veenstra vroeg het podium op. ,,Om een beetje in te gooien, om te wennen aan dat grote podium. En die opkomsten zijn ook heel anders. Bij de BDO kan ik zo naar mijn vrienden en familie lopen, hier wachtte ik in een afgesloten ruimte tot ik gehaald werd voor mijn wedstrijd. Nou ja, het was in elk geval mooi om mee gemaakt te hebben, ik ben een ervaring rijker. En heb gelukkig in de derde wedstrijd nog wel wat kunnen laten zien."

Die derde poulewedstrijd stond hij tegenover de Duitster Gabriel Clemens, eigenlijk voor Veenstra de grote onbekende. ,,Juist tegen hem hoopte ik punten te kunnen pakken, maar die Clemens was ontzettend sterk. Wat een gemiddelde gooide hij. Niet normaal. Niet alleen tegen mij, maar hij won ook van Dolan en Gurney. Ik heb wel wat kunnen laten zien gelukkig, maar tegen zijn scores was ik niet opgewassen helaas. Al stond er toch niets meer op het spel, want ik was al uitgeschakeld.”