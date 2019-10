Grandioze Mollema soleert naar grootste zege uit carrière

De 32-jarige noorderling won in 2016 de Clásica San Sebastián. Een jaar later schreef Mollema ook een etappe in de Tour de France op zijn naam. Hij toonde de afgelopen dagen in de Italiaanse eendagskoersen al aan dat hij in vorm is. Mollema bekroonde dat vanmiddag in de klassieker over 243 kilometer van Bergamo naar Como.



Zoals zo vaak bleek de Civiglio de scherprechter in de slotfase van ‘de koers van de vallende bladeren’. Na een reeks van mislukte aanvallen besloot Mollema op een kleine 20 kilometer van de meet dat het zijn moment was. Hij reageerde op een aanval van Alejandro Valverde en ging vervolgens solo door. Ondanks verwoede pogingen van topfavoriet Primoz Roglic en wederom Valverde bleef de Groninger vooruit. Hij kwam na bijna 6 uur koersen met zijn armen gespreid over de streep, 16 tellen eerder dan Valverde en Tourwinnaar Egan Bernal. Na Hennie Kuiper (1981) en Jo de Roo (1962 & 1963) is Mollema de derde Nederlandse winnaar van de grote herfstkoers. Op de erelijst volgt hij Thibaut Pinot op.