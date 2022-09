Grap Haas loopt uit de hand: webshop ligt plat vanwege run op T-shirts met teambaas

Sylla Sow schudt soap van zich af en is klaar voor ‘mooie tijd’ bij GA Eagles: ‘Voelde me in Sheffield een geest’

De inkt onder zijn contract is nét droog. Toch is Sylla Sow (26) al de meest besproken speler van Go Ahead Eagles. De aanvaller zou De Graafschap zijn komst hebben toegezegd, maar tekende in Deventer. ,,De soap-Sow, ja”, zegt hij glimlachend. ,,Maar ik móét aan mijn loopbaan denken.”

2 september