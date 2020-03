Grapje Ronaldo met ‘spookfans’ hit op internet

Ook PS­G-Dort­mund achter gesloten deuren, Leipzig - Tottenham wel met fans

13:08 Het duel tussen Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund wordt woensdag in een leeg stadion afgewerkt. Vanwege het coronavirus heeft de overheid in Frankrijk besloten dat er geen toeschouwers welkom zijn bij de wedstrijd in de achtste finale van de Champions League.