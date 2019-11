Gratis kaarten om Britse tennissers te steunen in Madrid

,,We willen jou erbij hebben", meldde de LTA op Twitter. Geïnteresseerden kunnen een e-mail sturen met een aanvraag voor maximaal vier gratis tickets. De Britten schakelden in de groepsfase Nederland uit, bijgestaan door zo'n duizend aanhangers. In de kwartfinale tegen Duitsland waren dat er iets minder. Andy Murray, die in die wedstrijd niet in actie kwam, deed al een oproep voor meer steun.



Op dat moment waren er op de site van het toernooi niet meer dan 300 kaarten beschikbaar, maar de Britse tennisbond slaagde er in meer kaarten op te kopen. ,,Ik weet niet hoe veel Britten er momenteel in Madrid zijn. Ik hoop dat er veel van hen naar ons komen kijken", zei teamcaptain Leon Smith.