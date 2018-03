Grease, 'Yes' en een Porsche: de excentrieke Peter Sagan in quotes

Door Lisette van der Geest

‘Froomey, how are you?’

Er is er één verantwoordelijk voor de bekendste koosnaam van Christopher Froome: Peter Sagan. Sinds de Tour de France van 2015 gaat de Britse renner ook wel door het leven als ‘Froomey’, de naam staat zelfs op de rechtermouw van zijn koersshirt.

Het was na een etappe. Er hingen microfoons in de lucht, camera’s draaiden en voicerecorders stonden aan. Froome verschijnt in beeld en plots klinkt luid vanaf de zijkant in het typische Sagan-Engels: ‘Froomey, how are you?’

Froome, schijnbaar saai, vrijwel altijd serieus, maakt een halfslachtige grap terug, waarop Sagan weer reageert met vier uithalen naar de opvallend omhoog staande klep van het petje van de Brit. Een zucht: ‘Put down.’

‘I've got chills, they're multiplying.’

Laat hem niet zingen, dat kan hij niet. Dansen? Idem, zei Sagan eerder. – ‘I am like wood’- Maar wie zich verveelt tijdens de winter en een vrouw heeft die graag in strak leer een imitatie doet uit een van de bekendste films uit de jaren zeventig, staat zomaar in een pretpark te dansen op You’re the one that I want uit Grease. Het bewijs plaatste Sagan op zijn eigen YouTube-kanaal.

‘Maar trainer, ik had aan beide kanten nog een halve centimeter over.’

Hij maakt wheelies zonder handen. Hij parkeert zijn fiets moeiteloos, zonder afstappen op het dak van een ploegleidersauto en wisselt in geval van nood zonder problemen van fiets met zijn zus, waarna hij alsnog een wedstrijd wint. Aan behendigheid bij Sagan geen gebrek, zijn inschattingsvermogen is soms onnavolgbaar. Een jaar geleden ging het NRC op bezoek in Zilina, de geboorteplaats van Sagan en sprak met vrienden en familie van Sagan. Jeugdtrainer Peter Zanicky gaf daar misschien wel het beste voorbeeld van het talent van Sagan:

De renner was een jaar of dertien toen hij met een groepje downhillde in de bergen, zo vertelde Zanicky aan de krant. Ze zagen twee bomen op korte afstand van elkaar en Sagan beweerde dat hij daar wel doorheen kon. De trainer dacht: je bent gek, maar je doet maar. Sagan ging. Met succes. Vervolgens zei hij lachend: ,,Maar trainer, ik had aan beide kanten nog een halve centimeter over.”

‘Als ik de groene trui win, doet u mij uw auto cadeau.’

In 2012 deed Sagan niet alleen voor het eerst mee aan de Tour, hij won er ook niet alleen prijzengeld voor de winst van de groene trui (het puntenklassement), hij was na zijn deelname óók nog eens de trotse eigenaar van een Porsche na een weddenschap met de grote baas van Liquigas-Cannondale.

‘Als ik de groene trui win, doet u mij uw auto cadeau’, stelde Sagan voor de Tourstart voor. Zani antwoordde dat dit goed was, maar dan moest Sagan daarnaast nog twee etappes winnen. Sagan won er uiteindelijk drie. Én de Porsche.

‘Yes’

Jarenlang zijn vaste antwoord op Engelse vragen: ‘Yes.’ of: ‘No.’ Veel verder reikte de vocabulaire van de excentrieke Slowaak tot een paar jaar geleden namelijk niet. Inmiddels is hij een van de bekendste renners in het peloton en zijn Engelse woordenschat volgde diezelfde route. Voor volzinnen draait hij zijn hand niet meer om.

Peter Sagan een week geleden op het podium van Gent-Wevelgem

‘Het is geen skibril! Het is een motorcrossbril! Een mo-tor-cross-bril!’

Een persconferentie met Sagan is nooit saai. Zelfs wanneer het in eerste instantie saai lijkt. Middenin een gesprek ‘vol oeverloos geleuter’ zoals columnist Thijs Zonneveld het eens beschreef, riep Sagan ineens: ‘Het is geen skibril! Het is een motorcrossbril! Een mo-tor-cross-bril!’ Zeer waarschijnlijk pure marketing, maar het werkt wel. Geen betere renner om een mogelijke nieuwe trend mee te promoten dan Sagan.

Knikken

Maar soms heeft Sagan niet eens een quote nodig. Dan ‘photobombed’ hij een televisie-interview van Vincenzo Nibali, plaatst zijn hoofd vlak boven diens schouder en knikt alleen maar.