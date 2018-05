Greipel luistert rentree op met ritwinst in Duinkerke

Met nog 11 kilometer te gaan had het peloton het tweetal Brice Feillu en Conor Dunne teruggehaald. Greipel beloonde het werk van zijn ploeg vervolgens meteen met een zege. De 35-jarige sprinter maakt in de Vierdaagse van Duinkerke zijn rentree. Hij was ruim anderhalve maand uitgeschakeld nadat hij bij een val in Milaan-Sanremo zijn linkersleutelbeen op meerdere plaatsen had gebroken.



Voor Greipel was het de 150e zege als profrenner. De Duitser boekte bij de Ronde van Denemarken in 2005 zijn eerste overwinning en won sindsdien ieder seizoen een of meerdere ritten. Dit jaar was hij al goed voor twee ritzeges in de Tour Down Under. Greipel won elf etappes in de Ronde van Frankrijk.