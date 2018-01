Greipel sprint naar ritzege en eerste leiderstrui in Tour Down Under

Andre Greipel heeft vandaag de eerste etappe in de Tour Down Under op zijn naam geschreven. De Duitse sprinter van team Lotto-Soudal was na 145 kilometer tussen Port Adelaide en Lyndoch in de massasprint zijn rivalen Caleb Ewan en wereldkampioen Peter Sagan te snel af.

Twee dagen eerder had Sagan de 35-jarige Duitser nog afgetroefd in de People's Choice Classic in Adelaide en werd de Australiër Ewan derde. Greipel wachtte in de sprint in Lyndoch lang, maar op zijn versnelling dwars door het midden had geen van de concurrenten een antwoord.

De Duitse wielrenner krijgt ook de eerste leiderstrui in de Tour Down Under, de eerste rittenkoers van het seizoen in de UCI WorldTour.

Het was al de zeventiende etappewinst voor de 35-jarige Greipel in de Australische wielerronde. Hij was in 2008 en 2010 ook de eindwinnaar.

De Nederlandse renners mengden zich niet in het sprintgeweld. Sam Oomen (Team Sunweb) passeerde als eerste Nederlander de finish op de 26ste plaats. Robert Gesink (LottoNL-Jumbo) arriveerde als dertigste.