Gretig GA Eagles boekt tegen NK Zagreb tweede oefenwinst, Fernandes valt geblesseerd uit

Het duel was op voorspraak van de technische staf van GA Eagles in een format gegoten van 4 keer 30 minuten. Zodoende konden de meeste spelers een uur in actie komen, waarbij het elftal dat aan de wedstrijd begon na twee van de vier ‘kwarten’ werd gewisseld.

Doelpunten

Hoewel NK Zagreb over twee weken al begint aan de competitie is en dus veel verder is in de voorbereiding, oogde GA Eagles in grote delen van de wedstrijd fitter en gretiger. De ploeg van Hake voetbalde zeker in het eerste uur, buiten de goals om, meerdere goede mogelijkheden bij elkaar, van onder anderen Bas Kuipers, Philippe Rommens en Isac Lidberg. De doelman van Zagreb oogde niet bijster zeker.