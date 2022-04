Gridstraf voor Lance Stroll na veroorzaken Canadese botsing met Nicholas Latifi

Video Sprookje Brouwer in Houston voorbij, Van de Zandschulp strandt in kwartfina­les Marrakech

Gijs Brouwer is er niet in geslaagd zijn sprookje op het ATP-toernooi in Houston een vervolg te geven. De 26-jarige debutant verloor in de kwartfinales van Amerikaan Reilly Opelka: 6-3, 7-5. Op het ATP-toernooi van Marrakech werd Botic van de Zandschulp eveneens in de kwartfinales uitgeschakeld.

8 april