Gridstraf voor Leclerc in Brazilië

Leclerc reed daarom tijdens de race ook met een oudere motor. De prestaties van Ferrari liggen komend weekeinde in Sao Paulo onder een vergrootglas. De Scuderia kwam tijdens de race vermogen te kort, toevallig nadat de FIA had aangegeven dat een mogelijke truc van Ferrari verboden zou zijn. Volgens Ferrari zelf ontkende alles en weet de mindere prestatie aan het testen van nieuwe onderdelen voor komend seizoen.

,,In Brazilië zouden we weer op ons oude niveau moeten zijn”, vertelt teambaas Mattia Binotto in zijn voorbeschouwing.