Griekse keeper krijgt 5 duels schorsing voor omhelzen arbiter

Vijf op rij voor 'gouden' meerkampster Thiam

18:31 Voor de vijfde keer op rij heeft Nafissatou Thiam de Gouden Spike gekregen, als beste Belgische atlete van het jaar. De 23-jarige meerkampster veroverde dit jaar in Londen de wereldtitel, nadat ze vorig jaar in Rio de Janeiro al goud had gepakt op de Olympische Spelen.