Griekspoor bereikt kwartfinale in Praag

De nummer 122 van de wereld had in de eerste set niet veel in te brengen tegen de Nederlander en keek in mum van tijd tegen een 3-0-achterstand aan. De tweede set verliep voor beide spelers wisselvallig. Na een vroege break in de tweede game door Kovalik brak Griekspoor meteen terug om vervolgens meteen weer zijn service in te leveren. De Slowaak liep vervolgens makkelijk naar 6-1.



De derde set was qua scoreverloop een kopie van de eerste. Griekspoor brak Kovalik in de tweede game en op een stand van 4-1 nogmaals, om daarna de partij uit te serveren. In de kwartfinale wacht de Fransman Pierre-Hugues Herbert, de nummer 71 van de wereld. Griekspoor staat 199e op de wereldranglijst.