Griekspoor bereikt tweede ronde US Open en wacht clash met Djokovic

Tallon Griekspoor heeft dankzij een zege in vijf sets op de Duitser Jan-Lennard Struff de tweede ronde bereikt op de US Open. Het werd 2-6, 7-6 (3), 4-6, 6-4, 7-5 voor de nummer 121 van de wereld. Struff is de mondiale nummer 52.

Na 3 uur en 38 minuten maakte Griekspoor het overtuigend af met een lovegame. De Nederlander had in de beslissende set het betere van het spel, maar het duurde lang voordat hij dat in de score wist uit te drukken. Na een break in de twaalfde game was het verzet van Struff, die vorig jaar nog de derde ronde haalde, gebroken.

Griekspoor begon moeizaam aan het duel en was kansloos in de eerste set, waarin hij twee keer zijn servicegame inleverde. Nadat Griekspoor de tweede set via een tiebreak naar zich had toegetrokken, verloor hij de derde set knullig na een slordige servicegame op 5-4. Uit woede sloeg Griekspoor een bal over de hekken, wat hem op een waarschuwing kwam te staan.

In de vierde en vijfde set toonde Griekspoor zich echter mentaal sterk. Hij ging steeds beter serveren en bracht zijn totaal aantal aces op 30. Daar stond tegenover dat de opslag van Struff, die 16 dubbele fouten sloeg, het in de slotfase opzichtig liet afweten.

Voor de 25-jarige Griekspoor is het pas zijn eerste zege ooit in het hoofdtoernooi van een grandslamtoernooi. Hij maakte zijn debuut op de US Open. Hij deed vorig jaar mee aan de Australian Open en maakte dit jaar zijn opwachting op Wimbledon.

In aanloop naar de US Open was het nog lang onzeker of Griekspoor wel zijn opwachting kon maken op de US Open. Wegens problemen met zijn visum kon hij de Verenigde Staten lange tijd niet in. Kort voor het weekend reisde hij alsnog af naar New York.

In de tweede ronde speelt Griekspoor tegen 20-voudig grandslamkampioen Novak Djokovic, die zich dinsdagavond (lokale tijd) met enige moeite ontdeed van de Deense qualifier Holger Rune: 6-1, 6-7, 6-2, 6-1.

Maandag bereikte Botic van de Zandschulp al de tweede ronde na een zege in vijf sets. Hij versloeg de Spanjaard Carlos Taberner.